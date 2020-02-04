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Vali Yazıcı'dan Atatürk'ün Balıkesir'e geliş günü mesajı

İHA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Yazıcı yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'dan kurtuluş meşalesinin yakmasının ardından Anadolu'nun çeşitli kentlerinde toplantılar düzenleyerek, ziyaretlerde bulunduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, cumhuriyetin kuruluşundan sonra da gerçekleştirdiği bu ziyaretlerde önem verdiği şehirlerden birinin de defalarca ziyaret ettiği Balıkesir olduğunun altını çizen Vali Yazıcı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrimizi şereflendirmesinin gururunu bir kez daha yaşıyoruz" dedi.
Bağımsızlığı ve zaferi yüreklerinde sembolleştiren Balıkesirlilerin medeniyet yolunda yürümeye devam edeceğini vurgulayan Vali Yazıcı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, İstiklal Savaşımızın şanlı önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bundan 97 yıl önce Balıkesir'imiz de ağırlayarak şerefli tarihimizde gururla yer aldık. Milletimiz, çok zor şartlar altında kurduğu Türkiye Cumhuriyetini, barış ve huzur ortamını her zaman korurken ve karşılaşacağı güçlükleri yine milli birlik ve beraberlik içinde çözümleneceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Kurtuluş Savaşı yıllarında vatanını korumak için birçok Şehit verilen ilimizde ve ülkemizde muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkılması yolunda büyük gayret sarf edilerek, canla başla çalışılmaktadır. Balıkesir'imiz Türkiye için önemini bundan sonra da devam ettirecektir" şeklinde ifade etti.
Vali Yazıcı, "Milletimizin duası ordumuzla beraberdir"
Mesajında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesine yaptığı Barış Pınarı Harekatına da değinen Vali Yazıcı, "Milli Kurtuluş Mücadelemizin zafere ulaşmasında önemli bir yere sahip Balıkesirliler, bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik saldırılara da hiçbir zaman geçit vermeyecektir. 97 yıl önce Balıkesir'de parlayan Milli Mücadele Ateşi ve Kuvayi Milliye Ruhu bugün de devam etmektedir. Birlik ve beraberliğimiz açısından önemli günler yaşıyoruz. Sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör yuvalarına son vermek, bu terör odaklarını oluşturan unsurların bertaraf edilmesi amacıyla Barış Pınarı Harekatımız devam ediyor. Böylesine günler Türkiye'nin birlik ve beraberliği açısından önemli ve kritik günlerdir. Hepimiz ortak paydalarımız söz konusu olduğunda bir, beraber ve bütünüz. Bu birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, aşamayacağımız hiçbir engelin, alt edemeyeceğimiz hiçbir iç veya dış tehdidin olamayacağına inanıyorum. Kurtuluş Savaşı yıllarında vatanını korumak için birçok Şehit verilen ilimizde ve ülkemizde muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkılması yolunda büyük gayret sarf edilerek, canla başla çalışılmaktadır. Balıkesir'imiz Türkiye için önemini bundan sonra da devam ettirecektir. Kahraman ordumuza, evlatlarımıza başarılar diliyorum. Milletimizin duası ordumuzla beraberdir" dedi.
Vali Yazıcı, "Tüm benliğimizle söz veriyoruz"
Vali Yazıcı, mesajının son bölümünde ise şunları kaydetti: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün (6 Şubat 1923) 97 yıl önce Balıkesir'de karşılanmasında duyulan heyecanı Balıkesirliler olarak halen yüreğimizde hissediyoruz. Balıkesirliler olarak; Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında ecdadımızın sergilemiş olduğu mücadele ruhunu, ihanet şebekelerince devletimizin bekasını ve milletimizin kardeşliğini hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sergilediğimiz dik duruş ile yaşattığımız gibi bundan sonra da her zaman yaşatmaya devam edeceğiz. Tarih boyunca önemli bir yere sahip olan Balıkesir'i hayatı boyunca 7 defa ziyaret ederek Balıkesirlileri onurlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında bütün şehitlerimizi bir kez daha minnetle yad ederken, bize emanet edilen bu cennet vatanımıza düşman ayakları bastırmamak için tüm benliğimizle söz veriyoruz" dedi.

BALIKESİR

04 Şubat 2020 Salı

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