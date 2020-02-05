Hızı yüz kilometreyi bulan lodos hayatı olumsuz etkiliyor

Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Dv dalgalar sahilleri dövüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege’de sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan lodos fırtınası sebebiyle Edremit sahillerini dev dalgalar dövüyor. Edremit’in Akçay, Güre, Zeytinli ve Altınoluk Mahallerinde sahil kesiminde oturan vatandaşların yetkilerin uyarıları üzerine fırtınaya hazırlandıkları gözlendi. Zaman zaman hızı 100 kilometreyi aşan fırtına sebebiyle denizde 3 metreye kadar dalgalar oluştu. Lodos fırtınasından etkilenen Edremit sahillerinde denizciler ve balıkçılar teknelerini dere içlerine çekerek fırtınadan korumaya çalışıyor. Buna rağmen bazı teknelerin rüzgar ve yağış yüzünden su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği gözlendi. Özellikle dalgalar Zeytinli Mahallesi sahilinde denize yakın binaların duvarlarına kadar ulaşmaya başladı. Lodos fırtınası, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiliyor.

BALIKESİR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.