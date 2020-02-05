Balıkesir'de ormancı operasyonu: 23 gözaltı

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince orman suçlarına yönelik son ayda düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok miktarda orman emvâli ele geçirilirken, traktör ve malzemelere el konuldu.

Jandarma ekipleri, "Orman Kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon yaptı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 1 ay zarfında icra edilen faaliyetler neticesinde 11 bin 715 kilo ve 399 metre küp orman emvali, 4 adet motorlu testere, 5 adet traktör ve 3 adet römork ele geçirildi. Jandarma ekiplerince yakalan 23 şüpheli şahıs hakkında adlî işlem yapıldı.

BALIKESİR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

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