Bandırma'da bin 600 kilo kaçak midye yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir kamyonetin kasasında bin 600 kilo midye ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçlarına engel olmak için icra edilen çalışmalar dahilinde bir kamyonetin kasasında bin 600 kilo midye ele geçirildi. Araçta bulunan D.D. ve F.D. isimli şüpheliye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet" suçundan para cezası kesilirken, muhafaza altına alınan midyeler Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek denize döküldü.

BALIKESİR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.