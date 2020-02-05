Karesi küçük dokunuşlarla güzelleşiyor Çevre Dostu Karesi Belediyesi

Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanların bakımlarını yaparken, küçük dokunuşlarla ilçeye estetik kazandırıyor. Ekipler budama çalışmalarına devam ediyor.

Karesi Belediyesi ekipleri, ilçenin çeşitli yerlerinde ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor. Görüşü engelleyen yerlerdeki budama işlemleri ile oluşabilecek kaza riskleri asgarîye indiriliyor. Ayrıca yolların üzerine eğilmiş dallar göz estetiğine uygun bir şekilde budanarak, Karesi daha güzel hale getiriliyor. Karesi'de yaşayan vatandaşların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dinçer Orkan, çalışmalarda kent estetiği açısından uygunluğa öncelik vererek, modern ve planlı ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Vatandaşlardan gelen talepler değerlendiriliyor

Budama çalışmalarıyla ağaçların gençleştiğini ve canlandığını ifade eden Başkan Orkan, “Çevre dostu bir belediye olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Çalışmalarımızda kent estetiği açısından uygunluğa öncelik vererek, modern ve planlı ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Karesi'de yaşayan tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık. İnsanların yaşamaktan zevk alacağı bir Karesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Karesi Belediyesi, budama çalışmalarında teknik elemanlar tarafından hazırlanan takvimin yanı sıra vatandaşların 444 99 10 numaralı Çağrı Merkezi'ne ilettikleri talepleri de göz önünde bulunduruyor.

BALIKESİR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.