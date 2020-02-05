Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ayvalık’ta “ekmek” polemiğinde söz fırıncıda ATEKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kebapçı; “1.30 ...

İHA

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; DSP İlçe Başkanı Hasan Atmaca’nın ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklamasına ilçedeki fırıncılardan sert tepki geldi.
Bakanlığın 2 yıldan bu yana ekmek fiyatlarına zam yapmadığını hatırlatan Ayvalık Ekmek Sanayi (ATEKSAN) Limited Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kebapçı, ekmeği 2 yıldır zararına satmak zorunda kaldıklarını vurgulayarak adeta isyan etti.
Bir ekmeğin maliyetinde 30 40 çeşit ham madde malzeme kalemi olduğunu belirten Kebapçı, "Günlük 12 bin ekmek yapan bir fırında ekmek maliyet farkı 120 bin lira. Biz 2 yıldır zam alamazken; una, elektrik enerjisine, akaryakıta, asgari ücrete ve ekmeğin maliyetine ortalama yüzde 120 zam gelmiş durumda. Bizim firmamızda toplamda 170 personel var. Bunca insanın ekmek yediği şirketimiz iflasın eşiğine gelmişken, birileri çıkıp hiçbir şeyden haberi yokmuşçasına Ayvalık’ta ekmeğin fiyatını sorgulamaya yeltenebiliyor.” dedi.
“1 EKMEK 1.50 KURUŞ, BİR BARDAK ÇAY 5 LİRA”
Ayvalık’ta, 1 bardak çayın; çay bahçelerinde 3 ile 5 liradan çay ocaklarında ise 1.50 kuruşa satıldığına işaret eden Ahmet Kebapçı, “Her gün bir anlamda servet dökerek mal ettiğimiz bir ekmek 1.50 kuruş; ekmeğin yanında maliyeti neredeyse hiç olmayan bir bardak çay da 1.50 kuruştan başlayarak 5 TL’ye kadar çıkan fiyatlar satılıyor. Ama bu tabloyu hiç kimse görmüyor. Bu durum hak mı, adalet mi?”diye sordu.
Ekmek dağıtımı sırasında bakkal ve marketlere de yüzde 30 kâr marjı bıraktıklarını hatırlatan Ahmet Kebapçı, “Ama market ve bakkaldan bize gelen rakamlara bakıldığında 1 ekmek 1 TL’den dönmüş oluyor.”dedi.
Ekmek üretimi sırasında bir ekmek 200 gram olarak hazırlanıp, fırından çıkarken ise bu gramajın 195198 grama düşebilecek bir fire payının olduğuna işaret eden Kebapçı, “Ama birileri çıkıp, gramajdan çalmışız gibi bir havayı oluşturmaya çalışıyorlar. Ayıptır. Günahtır” diye konuştu.
ADETA İSYAN ETTİ
Türkiye genelindeki fırıncıların hepsinin ekonomik anlamda çok zor durumda olduklarına dikkat çeken ATEKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kebapçı “Kimse biz fırıncıların üzerine gelmesin artık. Bizim aile hayatımız bitmiş, özel hayatımız bitmiş. Tatilimiz yok, gecemiz gündüzümüz yok.” ifadelerini kullanarak adeta isyan etti.

BALIKESİR

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:39
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edremit Belediyesi 7/24 vatandaşın yanında Edremit Belediyesi çağrı merkezi kurdu
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi 7/24 vatandaşın yanında Edremit ...
Sağlıklı bir Altıeylül için ekipler 7/24 sahada
YEREL HABERLER Sağlıklı bir Altıeylül için ekipler 7/24 sahada
Karesi küçük dokunuşlarla güzelleşiyor Çevre Dostu Karesi Belediyesi
YEREL HABERLER Karesi küçük dokunuşlarla güzelleşiyor Çevre Dostu ...
Bandırma'da bin 600 kilo kaçak midye yakalandı
YEREL HABERLER Bandırma'da bin 600 kilo kaçak midye yakalandı
Türk cezaevinden Avrupa'ya 20 milyon salyangoz ihracatı-Yeniden
YEREL HABERLER Türk cezaevinden Avrupa'ya 20 milyon salyangoz ...
Balıkesir'de ormancı operasyonu: 23 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de ormancı operasyonu: 23 gözaltı
Hızı yüz kilometreyi bulan lodos hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Hızı yüz kilometreyi bulan lodos hayatı olumsuz ...
Ayvalık’ın UNESCO sürecine dev katkı Ayvalık AR-GE Derneği ve Y.T.Ü’den ilçedeki tarihi yapılara restorasyon hamlesi
YEREL HABERLER Ayvalık’ın UNESCO sürecine dev katkı Ayvalık AR-GE ...
Burhaniye’de kursiyerlere kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de kursiyerlere kanserde erken teşhisin ...
Türk cezaevinden Avrupa'ya 20 milyonluk salyangoz ihracatı
YEREL HABERLER Türk cezaevinden Avrupa'ya 20 milyonluk salyangoz ...
Eski Belediye Başkanına silahlı saldırı Gönen'in eski Belediye Başkanı Hüseyin Yakar evinin önünde vuruldu
YEREL HABERLER Eski Belediye Başkanına silahlı saldırı Gönen'in eski ...
Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor 3,5 ton kablo çalan 94 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor 3,5 ton ...
Annesini bıçaklayıp, 4'üncü kattan atlayan genç kız öldü
YEREL HABERLER Annesini bıçaklayıp, 4'üncü kattan atlayan genç kız ...
Balıkesir'de 51 eğitim binasının yıkımına karar verildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 51 eğitim binasının yıkımına karar ...
Annesini bıçaklayan genç kız balkondan atladı Genç kız hayatını kaybederken bıçakladığı annesi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Annesini bıçaklayan genç kız balkondan atladı Genç ...
Jandarma okul ve servis araçları denetimi Jandarma denetimlerde 29 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma okul ve servis araçları denetimi Jandarma ...
Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilerek doğaya salındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilerek doğaya ...
Gazi Korkmaz'a, Başkan Cengiz'den geçmiş olsun telefonu
YEREL HABERLER Gazi Korkmaz'a, Başkan Cengiz'den geçmiş olsun ...
Balıkesirspor’da Ramazan Kurşunlu dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Balıkesirspor’da Ramazan Kurşunlu dönemi sona erdi
Yeşilçam'ın ünlü ismi büyük acı yaşadı Ahmet Mekin'in eşi Kumral Şükran Kurteli son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Yeşilçam'ın ünlü ismi büyük acı yaşadı Ahmet Mekin'in ...
Vali Yazıcı'dan Atatürk'ün Balıkesir'e geliş günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Yazıcı'dan Atatürk'ün Balıkesir'e geliş günü ...
İvrindi'de TOKİ evlerinin anahtarları teslim edilmeye başlandı
YEREL HABERLER İvrindi'de TOKİ evlerinin anahtarları teslim edilmeye ...
Edremit’te su baksınlarına karşı önlem alınıyor Kadıköy Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları sürüyor Kadıköy su baskınlarından kurtulacak
YEREL HABERLER Edremit’te su baksınlarına karşı önlem ...
Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Ahmet Mekin, eşini gözyaşlarıyla son yolculuğuna ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X