Dönel kavşaklar şehir içi trafiği rahatlatıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için ulaşım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile şehirde birçok noktada şehir içi trafiğin rahatlatılması amacıyla yol genişletme ve dönel kavşak çalışmaları yapılıyor.

Kent merkezi trafiği, araç seyir yükünün yoğunlaştığı noktalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni kavşaklarla rahatlatılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın şehir merkezinde 7 ayrı noktada yaptığı modern dönel kavşaklar ile Balıkesir içi trafik hafifleyecek ana arterlerde işe gidişdönüş ve okul gidişdönüş saatlerinde oluşan yoğunluk azalacak. Vatandaşların trafikte geçirdiği zamanı azaltmak adına yapılan kavşak çalışmaları; Cumartesi Pazarı, Vasıf Çınar Caddesi, Ana Makas Kavşağı, Ahmet Dural Lojmanı önü, Serkan CaddesiMimar Sinan Caddesi Kesişimi, Teknik Lise Caddesi Düğün SokakYuvam Sokak Kesişimi ve tren garı arkasında yapıldı. Tren garı arkasına yapılan yol çalışması dışında diğer dönel kavşak çalışmaları tamamlanarak yollar trafiğe açıldı. Kent içi trafiği rahatlatılarak vatandaşlara daha güvenli ulaşım imkânı sunmak adına çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, yağışlı havaların geçmesinin ardından yeni havaalanının önünde ve onun ardından da Teknik Lise Caddesi’nin arkasında bulunan Bağ Sokak’ta çalışmalara başlayacak.

BALIKESİR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

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