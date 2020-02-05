Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM’de çıkarttı

Balıkesir’in alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM, sömestr tatilinde çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını açtı. 10 Burda AVM, 16 gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirilen lisanslı etkinliklerle, sevdikleri çizgi film karakterleri ile çocukları buluşturarak, miniklere tatil keyfini doyasıya yaşattı.

Sömestr boyunca birbirinden keyifli ve öğretici etkinliklerle eğlenirken, çocuk olmanın tadını 10 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkartan çocuklar, sevilen karakterler ile Balıkesir’de ilk kez 10 Burda AVM’de bir araya geldiler.

Çocuklar, 1822 Ocak tarihleri arasında Niloya, 2328 Ocak tarihleri arasında Harika Kanatlar, 29 Ocak2 Şubat tarihleri arasında ise Heidi karakterleri ile şarkılar söyleyip, dans ederek muhteşem bir tatil geçirdiler.

BALIKESİR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

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YATSI 19:58

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