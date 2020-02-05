Balıkesir'de beklenen sağanak yağışlar başladı Sağanak yağışdan Amatör küme maçları iptal edildi

Balıkesir'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bugün Ali Hikmet Paşa tesislerinde akşam saatlerine kalan Amatör Küme maçları sağanak yağış yüzünden iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden uyarı yapılan Balıkesir'de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren tesirini göstermeye başladı. Aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle tedbirsiz olarak sokağa çıkan bazı vatandaşların koşarak sığınacak yer aradıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ise sokak üzerindeki market, pasaj, saçak altları ve mağazalara girerek yağışlı havanın son bulmasını bekledi. Bugün Ali Hikmet Paşa tesislerinde öğle saatlerinde oynandı. Amatör küme maçlarından akşam saatlerine kalan U14 maçları 28 ve 31 dakikalarda sağanak yağış yüzünden iptal edildi.

BALIKESİR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

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