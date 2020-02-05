Annesini bıçakladıktan sonra balkondan atlayan genç kız toprağa verildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı annesini bıçaklayıp balkondan atlayarak yaşamını yitiren genç kız düzenlenen törenle toprağa verildi.

Genç kızın adli tıptan gelen cenazesi hastane morgundan alınarak Eğilmezler Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine aile yakınları ile sevenleri ve okul arkadaşları katıldı. Irmak B. (20) ikindi namazında müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Edremit Kabristanı'na defnedildi.

Bilindiği üzere, olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Baraj Caddesi Dere Sokak'taki apartmanın 4. katında meydana gelmişti. İddiaya göre, anne N.B. ile kızı Irmak B. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyümüş ve genç kız mutfaktan aldığı bıçakla annesini boğazından bıçakladıktan sonra 4. kattaki dairenin balkonundan kendisini aşağıya atmıştı. Genç kız kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

BALIKESİR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

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