Yaban hayvanları için dağlara yem bıraktılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Kazdağları'nda yemleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Edremit’te Balıkesir Kazdağları Milli Parklar Şefliği tarafından yoğun ve şiddetli geçen kış mevsimi nedeniyle Kazdağları’nın 1470 rakımda yaklaşık 1.5 metre kar kalınlığının bulunduğu dağlık araziye yaban hayvanları için yem bırakıldı. Balıkesir Kazdağları Milli Parklar Şefliği tarafından bugüne kadar yaban hayvanların doğal yaşam ortamlarına yaklaşık 1 ton civarında kırık buğday, mısır. palet yem, yonca, saman gibi muhtelif yem doğaya bırakıldı.

BALIKESİR 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:39

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.