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Marmara Adası elektriğe kavuştu UEDAŞ Marmara Adası'nı elektriğine kavuşturdu

İHA

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ'ın Marmara Adası'nda yürüttüğü zorlu çalışma tamamlandı. 29 Aralık 2019'da meydana gelen kesinti sonrası deniz altında yürütülen çalışmaların sonunda Marmara Adası elektriğine kavuştu. Çalışmaların ilk fazında Marmara Adası sakinlerinin yeni yıla karanlıkta girmelerinin önüne geçen UEDAŞ, adayı dev jeneratörler ile aydınlatmıştı.

Marmara Adası elektriğe kavuştu UEDAŞ Marmara Adası'nı elektriğine kavuşturdu

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ’ın Marmara Adası’nda yürüttüğü zorlu çalışma tamamlandı. 29 Aralık 2019’da meydana gelen kesinti sonrası deniz altında yürütülen çalışmaların sonunda Marmara Adası elektriğine kavuştu. Çalışmaların ilk fazında Marmara Adası sakinlerinin yeni yıla karanlıkta girmelerinin önüne geçen UEDAŞ, adayı dev jeneratörler ile aydınlatmıştı.
Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da toplamda 4 şehirde 5 milyonun üzerinde kişiye hizmet veren UEDAŞ, denizaltı kablolarının kopması sonucunda Marmara Adası’nda yaşanan kesinti ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Yeni yıl öncesinde ada ve çevresine yerleştirilen dev jenaratörler ile aydınlanan Marmara Adası artık tamamen ışıklarına kavuştu. UEDAŞ ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen yoğun ve titiz çalışmalarının sonucunda denizaltı kablolarını onararak ada halkının mağduriyetini giderdi.
Balıkesir’de 29 Aralık 2019, Pazar günü bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu meydana gelen kesintide, Marmara Adası halkı elektriksiz kalmıştı. UEDAŞ ekiplerince kış şartlarında onarımı uzun süren denizaltı kablolarının tekrar enerjili hale getirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldü. Deniz altında çalışmalar sürerken ada halkının elektriksiz kalmaması için adaya sekiz tır malzeme ile dev jeneratörler taşınmış, ada aydınlatılmıştı. UEDAŞ ekipleri bu süre içinde üç farklı noktada, on ayrı ekibi tarafından yürütülen çalışmalarıyla denizaltı kabloları onararak Marmara Adası’na tekrar elektrik verilmesini sağladı.

25 kişilik ekibin zorlu çalışması
Marmara Adası’nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “29 Aralık 2019, Pazar günü saat 16.00 civarında adada elektrik kesintisi ile ilgili SCADA sistemine bilgi geldi ve kısa sürede olaya hemen müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucu bölgeden geçen bir geminin çapa atması sonucu Avşa ve anakaradan Marmara Adası’na giden denizin altındaki toplamda üç kablomuzda hasar oluştuğunu tespit ettik. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sevkiyatını gerçekleştirdiğimiz jeneratörlerle 31 Aralık günü adaya enerji verdik” dedi.
Gökay Fatih Danacı, “Tüm bu süreçte hava ve deniz koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte özel ekipmanlar ve 25 kişilik ekibimizle kabloların onarım işlemine başladık. İlk tamirimizi 13 Ocak’ta gerçekleştirerek, normal jeneratörlerin dışında adanın tamamına ana karadan enerjiyi temin ettik. 3 Şubat itibariyle üç kablomuzun da tamirini gerçekleştirerek, onarım işlemlerini tamamlamış olduk. Bu süreçte başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Kaymakamlığa ,Belediyeye, yöre halkına ve tüm ekibimize yardımlarından ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

BALIKESİR

06 Şubat 2020 Perşembe

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