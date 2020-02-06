Kazdağları´na karacalar için saman, kuşlar için yem bırakıldı

BALIKESİR´in Edremit ilçesinde yaklaşık 1, 5 metre kar kalınlığının bulunduğu Kazdağları´ndaki dağlık araziye yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Kar yağışlarının artması ile birlikte Kazdağı Milli Parkı içerisinde başlatılan yemleme çalışmaları il geneline yayıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Balıkesir İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazdağları´nın 1470 metre rakımda, yaklaşık 1.5 metre kar kalınlığının bulunduğu dağlık araziye karacalar için saman, kuşlar için de yem bıraktı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir İl Şube Müdürü Nurullah Gürkan, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak yaban hayatını korunması ve desteklenmesi ile ilgili faaliyetlerimiz olmaktadır. Bunlardan biri de özellikle kış aylarında kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaşanan zorlu kış şartlarında, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarının karla kaplanması sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çekmelerinden dolayı yemleme faaliyeti gerçekleştirmektir. Ayrıca yemleme çalışmalarının yapıldığı alanlara fotokapan da yerleştirildi. İl genelindeki yemleme ve koruma kontrol faaliyetlerine gerek av koruma memurları vasıtasıyla, gerekse jandarma ve diğer paydaşlarla beraber devam edilecektir" dedi.

Kazdağı Milli Parkı´nın ekolojik açıdan zengin flora ve faunaya sahip olduğuna dikkat çeken Gürkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kış aylarının sert geçtiği dönemlerde en çok etkilenen türlerinin başında karacalar geliyor. Bu nedenle Kazdağları´nın fauna envanterinde önemli bir yere sahip olan bu tür için özel olarak yemleme faaliyeti gerçekleştiriyor ve bu türü foto kapanlar ile izliyoruz. Edremit ilçesi sınırlarındaki Kazdağları´nın 1470 rakımdaki yaklaşık 15, metre kar kalınlığının bulunduğu dağlık araziye, karacalar için saman, kuşlar için de yem bırakıldı. Bugüne kadar yabanıl hayvanların doğal yaşam ortamlarına yaklaşık 1 ton civarında kırık buğday, mısır, palet yem, yonca, saman ve benzeri muhtelif yem doğaya bırakıldı. Kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edilecektir."

BALIKESİR 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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