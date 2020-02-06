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Dursunbey'de kentleşmeye önem veriliyor

İHA

Dursunbey'de kentleşmeye önem veriliyor

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey İlçe girişinin önümüzdeki yaz aylarında çok farklı bir görünüm ile Kentleşmeye uygun hale getirileceğini söyledi.
Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, sosyal medya hesabından 'Sözümüzü Tutuyoruz' başlığı ile yaptığı açıklamada, İlçe girişimi modern kentleşmeye uygun bir hale getirdiklerini söyledi. Yapımı tamamlanan çevre yolunda başlatılan peyzaj çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Bahçavan, esentepe kavşağına 25 metrelik bayrak direği ile yine aynı bölgeye ilçeyi temsil eden bir anıtın yerleştirileceğini söyledi.
Başkan Bahçavan açıklamasında; "Sözümüzü Tutuyoruz. Seçim döneminde hemşehrilerine sözünü verdiğimiz birçok projeyi bir bir hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda İlçemiz girişini kentleşme projemize uygun bir hale getiriyoruz. Yaptığımız peyzaj çalışmaları sonrası önümüzdeki yaz aylarında çok farklı bir İlçe girişi ile karşınızda olacağız. Yeni kavşak ve refüjlerimize ağaç dikimleri önümüzdeki hafta başlayacak. Şanlı Türk Bayrağımız'da 25 metrelik direkte ömüzdeki haftalarda Esentepe kavşağımızda dalgalanacak. Estetik bir güzelliğe sahip olacak refüjlerimiz, hem çim hem de renkli çakıl taşları ile modern bir görünüme sahip olacak. Ormanları ile ün yapan ilçemizi simgeleyen, 10 metre büyüklüğündeki özel anıtımız da, Mart ayı başlarında Esentepe Camii yanında bulunan geniş alandaki yerini alacak" dedi.

BALIKESİR

06 Şubat 2020 Perşembe

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