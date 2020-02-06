Burhaniye´den Malatya'ya deprem yardımları yola çıktı

BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde, Elazığ´da meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen deprem nedeniyle toplanan kuru gıda ve kıyafet kolilerinin bulunduğu yardım kamyonu, yola çıktı.

Elazığ´da meydana gelen ve Malatya´yı da etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Burhaniye Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası tamamlanırken, yardım kamyonu da yola çıktı. Bir hafta süren kampanyada toplanan, kuru gıdadan, çocuk bezine, battaniyeden ve kıyafetlere kadar bir kamyon dolusu yardım malzemesi Malatya'ya gönderildi.

Yardımseverlere teşekkür eden Burhaniye Belediye Başkanı CHP´li Ali Kemal Deveciler, "Geçtiğimiz ay içinde Elazığ merkezli deprem meydana geldi. Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybederken, binin üzerinde vatandaşımız da yaralandı. Vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Biz de yardım kampanyası başlattık. Bugün kamyonu yükledik. Yaptığımız araştırmaya göre, Elazığ´a yurdun değişik yerlerinde çok yardım gitmiş. Malatya´da ihtiyaç olduğunu öğrendik. Biz de kamyonu Malatya´ya gönderiyoruz. Allah, bir daha böyle afetler göstermesin. Yardımsever vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.



BALIKESİR 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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