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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balıkesirspor’da Yusuf Şimşek dönemi

İHA

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, Teknik Direktör konusunda Yusuf Şimşek ile anlaşma sağladı. Sezon sonuna kadar kendisini Balıkesirsporlu yapan imzayı atan Yusuf Şimşek hedefini playoff olarak belirledi.

Balıkesirspor’da Yusuf Şimşek dönemi

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, Teknik Direktör konusunda Yusuf Şimşek ile anlaşma sağladı. Sezon sonuna kadar kendisini Balıkesirsporlu yapan imzayı atan Yusuf Şimşek hedefini playoff olarak belirledi.
Ramazan Kurşunlu’nun istifası sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran Balıkesirspor, Yusuf Şimşek isminde karar kıldı. Balıkesirspor tesislerinde düzenlenen imza töreniyle kırmızıbeyazlı camiaya merhaba diyen Yusuf Şimşek, Balıkesirspor’u hedefe ulaştırmak için elinden gelen çabayı sarf edeceğini söyledi.
İmza töreninde Başkan Kadir Dağlı, Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Demiraslan, Asbaşkan ve Mali işler Sorumlusu Sefer Coşkun da yer aldı.

Dağlı: “Yusuf Şimşek ile hedefe ulaşacağız”
Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı imza töreni öncesinde yaptığı açıklamada Balıkesirspor’da kan değişikliği yapılması gerektiğini belirtirken, Yusuf Şimşek isminin tercihler arasından en iyisi olduğunu söyledi. Dağlı, “Balıkesirspor biliyorsunuz sürekli değişik olaylarla gündemde. Hem bulunduğu puan açısından hem de durum açısından Balıkesirspor’a bir kan değişikliği gerekiyordu. Tabii ki birçok futbol adamıyla, teknik direktörle görüşmemiz oldu. Bu görüşmeler sonuçta karşılıklı hocalarımızın istekleri, kulübün istekleri ve elimizdeki futbolcularımızın da mevcut gördüğü istekler doğrultusunda almamız gerekiyordu. Yaptığımız görüşmeler sonucu hocamızla anlaşma sağladık. Balıkesirsporumuzu her zaman daha iyi yapabilmek için elimizden geleni yapmış bulunmaktayız. Yönetimdeki tüm arkadaşlarımızla beraber ortak karar neticesinde hocamız üstünde karar kıldık. İnşallah ligde bulunduğumuz sayı ve puan itibariyle daha da iyiye oynayacağız çünkü bulunduğumuz puan itibariyle playoff çıtasıyla aramızda 3 puan var. Hocama zorlu bir süreç olduğunu, Balıkesirspor’un maddi anlamda ne kadar zor olduğunu ve şehirde de bize ne kadar destek verilip verilmediği hakkında bilgilerimizi verdik. Hocamızla maddi anlamda cüzi rakamlarla anlaştık. Buradan Balıkesirli hemşehrilerimize ve taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum; hocamız isim olarak çok kaliteli, futbol hayatı çok kaliteli geçti. Tabii ki her bir futbolcunun ya da teknik adamın başından geçirdiği ufak tefek olaylar olabilir. Bunlar tamamıyla o andaki hengameli süreçtir. Önemli olan iyi ayrılmaktır” dedi.

Yusuf Şimşek: “Hedef playoff”
Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Balıkesir’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yöneticilerimizle görüştük, kendilerine paraya fazla önem vermediğimi, sadece huzurlu bir ortam, huzurlu bir takımda başarılı olabileceğimi söyledim. Onlar da aynı şekilde bana bunları söylediler. Takımda oyuncu arkadaşlarım, daha önceden çalıştığım kardeşlerim de var. Buraya gelmekten son derece keyifliyim. İşimiz zor ama biz buraya bahane üretmeye gelmedik. Ben ve ekibim bahane üretmeyeceğiz. Her şartta takımımızı bir basamak, ikiüç basamak üste çıkarmak için çalışacağız. Tabi bu tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Teknik ekibimiz, oyuncu ruhumuz, burada çalışan abi ve kardeşlerimiz, ablalarımız, yönetimimiz, sizler ve futbolun olmazsa olmazı taraftarlarımız... Biliyorsunuz futbolda en önemli şey taraftarlarımız, hep birlikte Balıkesir halkı olarak Balıkesir şehri olarak güzel günler göreceğimizi düşünüyorum. Onun için biz bu yola çıktık. Kendi açımdan da bir başarıya ihtiyacım var, başarıya açım. Daha önce Antalyaspor’da başarı yaşadım Süper Lig'e çıktık. Mustafa hocayla Çaykur Rize’de Süper Lig'e çıktık. Tabii ki başkanım da biraz önce söyledi insanlar zaman zaman düşüşler yaşayabiliyor. Ben de antrenörlük zamanında düşüşler yaşadım. İnşallah bu birlikteliğimiz uzun süre sürer. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BALIKESİR

06 Şubat 2020 Perşembe

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