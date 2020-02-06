Kazdağları’nda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde Kazdağları’nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.



Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı kısa sürede hayata olumsuz etkilemeye başladı. Kazdağları’nın Kapanca, Hanlar, Deve Boynu mevkilerinde devem eden kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler araçları ile ilerlemekte zorluk çekerken vatandaşlar yolda kalanlara yardım ediyor. Balıkesir’in Edremit Belediyesine ait iş makineleri ise yağış boyunca bölgede çalışma yapmaya devam ediyor. BalıkesirEdremit ve ÇanakkaleYenice kara yolunda kar yağışı nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşıyor.

BALIKESİR 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:40

YATSI 19:59

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