BAÜN'den Rüzgar Enerjisi sektörüne Eğitim ve Ar-Ge desteği

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) arasında iş birliğine yönelik iyi niyet protokolü imzalandı. İmzalanan iyi niyet protokolü ile rüzgar enerjisi sektöründe eğitim, ArGe ve yenilikçilik faaliyetleri kapsamında kamuüniversite ve sanayi iş birliğine dayalı uzun vadeli ve ortak çalışmalar yürütülmesi planlandı.

Rüzgar Enerjisi ArGe desteği protokolü ile ilgili olarak Rektörlük Yönetim Kurulu Salonunda tarafların katılımıyla bir toplantı ve imza töreni gerçekleştirildi. Protokolü BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım ve GMKA Genel Sekreter V. Abdullah Güç imzaladı.

İmza töreninde konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversite olarak her alanda üniversitekamusanayi iş birliklerine önem verdiklerinin altını çizerek; "Rüzgar enerjisi, gerek Balıkesir ve bölgemiz gerekse ülkemiz için oldukça önem arzeden ve üzerinde ArGe'ye ve sürekli gelişime dayalı çalışmalar yapılması gereken stratejik bir alanı ifade ediyor. Biz de üniversite olarak nitelikli insan kaynağının eğitimi ve ArGe çalışmalarına vereceğimiz desteklerle bu iyi niyet protokolü ve iş birliği içerisinde yer almaktan mutluyuz." şeklinde konuştu. İmza töreni, tarafların hayırlı olsun temennilerini paylaşmasının ardından sona erdi.

İmza töreninin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Genel Sekreter V. Hakan Önal eşliğinde ziyaret ettikleri Mühendislik Fakültesi ve Balıkesir Üniversitesi Teknokent'de de incelemelerde bulunarak gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldılar.

BALIKESİR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:40

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