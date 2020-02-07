Tabiat Parkı için tek yürek oldular

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları Ayvalık Tabiat Parkı’nın ihaleye çıkmaması için adeta tek yürek oldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Ayvalık’ta ki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, spor kulübü temsilcileri, sendika temsilcileri ve meclis üyeleriyle bir toplantı yaparak 11 Şubat’ta ihaleye çıkacak olan Tabiat Parkı için izlenecek yol hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ortak fikirlerin beyanından sonra hukuki olarak yapılacak itirazlar ve sebepleri açıklanırken bir yandan da sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılacaklar belirlenerek, tüm Ayvalık halkı Cumartesi günü parkın içerisinde ihaleye çıkacak bölgede saat 13.00’de Bahçe Altı Koyu’nda yapılacak basın açıklamasına davet edildi.

“Kıyılarımız rantın değil, halkın ortak malıdır”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin toplantıda, “Ayvalık halkı ve onun temsilcisi Ayvalık Belediyesi olarak ‘Tabiat Parkı’ içinde adı ne olursa olsun; ister kamping ister günü birlik koruma alanı ya da yeni tesislerin oluşmasına ve yapılaşmaya karşıyız. ‘Tabiat Parkı’ içinde ticari amaçlı hiç bir oluşumu kabul etmemiz mümkün değildir. ‘Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı’ ile bu bölgedeki kıyılarımız rantın değil halkın ortak malıdır. Halkın kullanımına kapatılamaz.” dedi.

BALIKESİR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:40

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