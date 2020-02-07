Balıkesirspor’dan Murat Sancak’a teşekkür

Balıkesirspor, Murat Sancak’a teşekkür etti.

TFF 1. Ligde mücadele eden Adana Demirspor devre arasında Balıkesirspor ile kontratını fesheden Okan Alkan’ı bedel ödemeden renklerine bağlamıştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak zor dönemlerden geçen Balıkesirspor Tulübüne Okan Alkan için 350 bin TL bonservis ücreti ödendiğini açıkladı. Balıkesirspor Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Okan Alkan’ın Adana Demir spora transferi esnasında bonservis bedeli olmamasına rağmen, kulübümüze 350.000 TL bonservis bedeli ödeyerek centilmenlik ve büyüklük göstergesinde bulunan 1. Lig Kulüpler Birliği ve Adana Demir Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız”.

BALIKESİR 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:40

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