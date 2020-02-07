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Jandarma hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

İHA

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahsı jandarma ekipleri saklandığı evde yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; "Kasten Adam Öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şüpheli şahsın Bigadiç ilçesi Yeşildere mahallesinde akrabasına ait evde saklandığı evde yakalamak için intikal ettiğini gören M.S. kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalanarak göz altına aldı. Yakalanan cezaevi firarisi hakkında adli işlerin devam ettiği öğrenildi.

BALIKESİR

07 Şubat 2020 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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