Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

'Babam ve ben'

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde patlayan şofben, apartman dairesinde korku ve hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay İkizçay Mahallesi 1027 Sokak’taki 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. A.Y.’ye ait evde bulunan dairedeki şofben bilinmeyen bir nedenden ötürü patladı. Şofbenin patlamasıyla çıkan yangına, Edremit itfaiye Grup Amirliği Akçay Müfreze ekibi tarafından kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BALIKESİR 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

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