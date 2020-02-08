Kar ve fırtına ağaçları kırdı

Balıkesir’in Havran ilçesi yüksek kesimlerinde Kazdağları Hanlar mevkiinde etkili olan kar yağışı ve şiddetli poyraz fırtınası nedeniyle ormanlık alanda onlarca ağa kırıldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan poyraz fırtınası ve kar yağışı Hanlar mevkiinde hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman hızı 70 kilometreye çıkan rüzgar ve kar yağışı nedeniyle Hanlar mevkiinde onlarca ağaç fırtınanın şiddetine dayanamayarak kırıldı. Bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Edremit Yenice Karayolu ise Edremit Belediyesi ve Karayolları Ekiplerinin yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile açık tutuluyor.

BALIKESİR 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

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