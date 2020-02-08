Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edremit Devlet Hastanesi (EDH)'nde boş olan İdari Mahalli Hizmetler Müdür Yardımcılığı görevine, Muhammed Akgöz atandı. Tahakkuk bölümünde görev yapan Akgöz, yeni görevine başladı.

EDH Başhekimi Uzm Dr. Necati Kelemençe, hastanemiz personeli tarafından sevilen ve başarıları ile dikkat çeken arkadaşımız Akgöz’ün atanmasından memnunluk duyduğunu belirterek yeni görevinde başarılar diledi.

BALIKESİR 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:42

YATSI 20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.