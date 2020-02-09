Sındırgı'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sındırgı ilçesindeki Ulus Dağı kar özlemi çekenlerin uğrak mekanı oldu. Eşsiz doğal güzelliğe sahip Ulus Dağı'nda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Sındırgılı vatandaşlar kar sevincini doyasıya yaşamak için çocukları ve aileleri ile birlikte Ulus dağı ve Kertil mevkisinde piknik yaparak, kar sevinci yaşadılar. Piknik yapan vatandaşlar doğada yaşayan hayvanları da unutmadılar. Artan ekmek, sucuk ve yeşillikleri ormana ve yol kenarlarına bıraktılar.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Doğal şehir Sındırgı yazı ile kışı ile dört mevsim ayrı bir güzel. Özellikle Uludağ’dan sonra bölgenin en yüksek dağı olan Ulus Dağı endemik tür bitkileri, eşsiz doğası ve özellikle kış aylarında uzun bir süre kalan beyaz örtüsü ile görülmeye değer bir yer. Vatandaşlarımız da boş vakitlerinde Ulus Dağı'nın güzelliğini keşfetmeye gidiyor. Bizler de bu güzelliği yaşamaya geldik. Sadece Sındırgılı değil, çevre il ve ilçelerden vatandaşlarımızın da bu güzelliği mutlaka görmeleri gerekir. Tek bir ricamız var, doğanın tadını çıkarırken, doğamıza zarar vermeyelim, çevremizi kirletmeyelim“ şeklinde konuştu.

Ulus Dağı'nda mangal sefası yapan Yasin Şafak da, “Memleketimin her yanı ayrı güzel. Bir fırsatını bulduk. Kar bize gelmezse biz kara gideriz dedik. Ulusa çıktık. Güzel bir gün oldu. Stres atmak isteyen doğayı seven herkese tavsiye ediyorum“ dedi.

Ulus Dağı ve Kertil Dağı'nda piknik yapan vatandaşlar, piknikten artan ekmek ve yiyecekleri doğada yaşayan hayvanların yemesi için ormanlık alan ve yol kenarlarına bıraktılar.

BALIKESİR 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:38

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