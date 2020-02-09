Karadeniz kültürü Bandırma'da tanıtılacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ilçede düzenlenecek 10 günlük organizasyonla Karadeniz'in kültürünü tanıtacak.

Bandırma Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği yeni yönetimi Eti Maden Misafirhanesi'nde düzenlediği organizasyon ile üyelerini bir araya getirdi. Başkan Ömer Özyılmaz, yönetime geldiklerinde derneğe kayıtlı 47 üye bulunurken ortalama 1 ay gibi bir sürede bu sayının 100'ü geçtiğini vurgulayarak, "Derneğimizin adında herşeyden önce kültür ve yardımlaşma kelimeleri var. Burada bizim yapacaklarımız herşeyden önce düzenleyeceğimiz organizasyonlarda ihtiyaç sahibi insanlara yardım edeceğiz. Kadınlar komisyonumuzu oluşturacağız yakın zamanda. Bu komisyon oluştuktan sonra Çocuk Esirgeme Kurumu, Huzurevleri gibi yerleri ziyaret edeceğiz. Aktif olarak etkinlikler düzenleyeceğiz. Burada amacımız geliri olmayan, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. Büyük bir Karadenizliler Gecesi düzenleyeceğiz. 10 gün süren bir organizasyon yapacağız. Karadeniz kültürünü, müziğini, yemeklerini tanıtacağız Bandırma ve bölge halkına tanıtacağız. Daha önce yapılanlarda bazı sıkıntılar olmuş. Biz profesyonel firma ve kişiler aracılığıyla yapacağız bu işi. Sahilde Büyükşehir yada Bandırma Belediyemizden alacağımız bir yerde 10 gün sürecek bir organizasyon planlıyoruz" dedi.

Başkan Özyılmaz, derneklerine üye olmak için Karadenizli olmanın şart olmadığını, dernek tüzüğüne göre sadece başkanın Karadenizli olması gerektiğini ifade ederek, derneğe üye olmak isteyenlere de çağrı da bulundu.

BALIKESİR 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:38

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