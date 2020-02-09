Şahin avcısına 12 bin 875 lira ceza

'Babam ve ben'

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Balıkesir'in Havran ilçesinde yasa dışı avladığı şahinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan şahsa 12 bin 875 lira para cezası kesildi.

Havranlı avcı M.Ş., yasa dışı avladığı şahinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca yakayı ele verdi. Kısa sürede kimliği belirlenen vatandaşa Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki hayvanı avladığı gerekçesiyle bin 575 lira ceza keserken, 11 bin 300 lira da tazminata hükmedildi. Yasa dışı avlananların takip edildiğini belirten Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Atasay Tanrısever, avcıları kurallara uymaya çağırdı.

BALIKESİR 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:38

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