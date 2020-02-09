Sosyal medyadaki kaçak şahin avına 12 bin 875 lira ceza

'Babam ve ben'

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BALIKESİR´in Havran ilçesinde avladığı şahini sosyal medya hesabından paylaşan M.Ş.´ye, 12 bin 875 TL ceza uygulandı.

Havran´da bir şahini vuran M.Ş., fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İhbar üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ş.´ye, kaçak avlandığı gerekçesiyle 1575 lira ceza uygularken, 11 bin 300 lira da tazminata hükmedildi. M.Ş.´ye toplamda 12 bin 875 TL para cezası kesilirken, yasa dışı avlananların takip edildiğini hatırlatan Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Atasay Tanrısever, avcıları kurallara uymaları konusunda uyardı.



BALIKESİR 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:38

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