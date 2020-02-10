BURSEM’li sporcu il birincisi oldu

Balıkesir’de düzenlenen satranç turnuvasında il birincisi olarak madalyasını kaldıran BURSEM öğrencisi Güven Üstün Burhaniye’yi gururlandırdı.

13. Geleneksel Rahmi Kula Anadolu Lisesi satranç turnuvası Balıkesir’de geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde aldığı eğitimlerle 12 yaş ve altı sporcuların katıldığı satranç turnuvasına katılan BURSEM’li sporcular başta il birinciliği madalyası olmak üzere çeşitli derecelerle Burhaniye’ye döndü.

BURSEM’de antrenör Muhittin Köken eşliğinde eğitimler alarak çalışmalar yapan satranç sporcuları 2 gün ve 3 tur süren müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlamak için yarıştılar. Son turda 30 sporcunun yarıştığı müsabakalarda il geneli birinciliği ise Burhaniyeli Güven Üstün elde etti.

Turnuvalarda Burhaniye Belediyesi adına yarışan Kerem Güven 7. olurken, Aksoy Alper Batuhan 5. oldu. İsmail Günaydın turnuvaları 13. sırada bitirirken Beyza Yamaç ise 25. oldu.

BURSEM satranç takımı 1516 Şubat’ta Ayvalık’ta düzenlenecek “Yeni Yıl Satranç Turnuvasına” hazırlanmaya başladı.

BALIKESİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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