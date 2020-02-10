Ayvalık’ta 56 mülteci jandarma ekiplerince yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midili Adası’na gitmek isteyen 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Altınova Mahallesi ve Cunda Adası sınırları içerisindeki Pateriça mevkiinde gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda Midilli Adası’na gitmek için hazırlık yapan toplam 56 düzensiz göçmen ele geçirdi. Jandarma ekiplerinin Altınova yaptıkları ilk operasyonda Afganistan, Mali, Togo, Gambiya ve Suriye uyruklu olmak üzere 42 kişiyi, Cunda Adası Pateriça mevkiinde gerçekleştirdikleri operasyonda ise 14 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu 56 mülteci hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

BALIKESİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:44

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.