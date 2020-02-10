Üniversiteli çaycı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencisi Selçuk Yüksekyıldız, okul masraflarını kahvehanede garsonluk yaparak karşılıyor. Çalışmayı sevdiğini anlatan 22 yaşındaki Yüksekyıldız, ailesine yük olmak istemediğini söyledi.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü son sınıf öğrencisi olan Selçuk Yüksekyıldız, okul çıkışı Ören Mahallesindeki kahvehanede garsonluk yapıyor. Yaz tatillerinde de değişik kafelerde çalıştığını anlatan Yüksekyıldız, “İki haftadan beri bu kahvehane de hem garsonluk hem de ocakçılık yapıyorum. Okul masraflarımı çıkarmak için çalışıyorum. Aileme yük olmak istemiyorum Ayrıca çalışmayı da seviyorum” dedi.

BALIKESİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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