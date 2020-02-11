Balıkesir’de jeopark gün yüzüne çıkıyor Turistler Hisaralan için Sındırgı’ya geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balıkesir’de jeopark gün yüzüne çıkıyor Turistler Hisaralan için Sındırgı’ya geliyor

İHA

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bulunan Hisaralan Termal Turizm bölgesi jeotermal suyun kendi cazibesi ile yeryüzüne çıkışının görülebildiği nadide yerlerden birisi olma özelliği taşıyor. Kaynak suların oluşturduğu travertenler de bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Kaya olarak görülen ancak yer altı sularında bulunan minarellerin oluşturduğu yüzlerce yıllık dikitler ise özellikle yabancı turistlerin ve jeoloji alanından meraklı grupların ilgisini çekiyor. Bölgede bulunan 78 metre uzunluğundaki içinden halen su gelen dikitler ise Türkiye’nin tek yaşayan dikitleri olarak anılıyor.
Sındırgı’nın Hisaralan bölgesinde jeopark olarak anılan bölgede oldukça fazla olan jeotermal suyun çıkış noktasındaki görsellik doğal güzellik oluşturuyor. 98 derecede yer yüzüne çıkan termal su 3 dakikada yumurtayı bile haşlarken, termal turizm bölgesi ve doğal sit alanı olarak koruma altına alınan bölge Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek proje ile Jeporak alanına çevrilecek. Proje çalışmalarının tamamlandığı kısa süre içerisinde doğal yapının bozulmadan çalışmaların başlayacağı belirtildi. Jeopark çalışmaları tamamlandığında Türkiye’nin ikinci jeoparkı bu bölgede olacak. Aynı zamanda bölgedeki canlı dikitler UNESCO listesine girmeye de aday. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "2006 yılında termal turizm alanı ilan edildi. Bizler bu iş ile ilgili stratejik olarak Sındırgı’nın gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini jeotermal ve buna bağlı işler ve insanların şehrimize gelmesine bağlı olarak büyüyeceğine inanıyoruz. Bizler turizmle ilgili yapacağımız işlere her gecen gün birilerini ekliyoruz. Biz 2004’lerde bunun tohumlarını attık stratejik planlarımızı o zamanlar yaptık. Şehrimizin iki tane termal su kaynağında önce Emendere’de bir otel yapımını sağladık arkasından Hisaralan bölgesinde Hisaralan Termal Turizm alanı ilan ettirdik, Turizm Bakanlığına. Doğal sit alanı olarak da burayı korumaya aldırdık. Şu anda bulunduğumuz yer Hisaralan termal Turizm alanında doğal sit alanında bulunan bölge burada milyon yıldan bu yana akan jeotermal kaynağı var. 176 litre saniyede debiyle akıyor. Doğal çıkışları bulunan bir yer yumurta kaynatıyorsunuz, 23 dakika içerisinde patates kaynatıyorsunuz. Tabi ki daha önceki yıllarda dikit oluşturarak suyun yeryüzüne çıktığı çok güzel koniler var sekiz metre on metre ve tabiat olarak yüzlercesi var burada. Birisi bitmiş koninin sıcak su haznesi öbürküne geçmiş tabi depremlere kırıklara bağlı olarak farklı alanlarda su çıkabiliyor. Bu sahanın çıkan alanını bir peri bacaları gibi ve burayı gezilebilecek, görülebilecek bir haneye dönüştürmek istiyoruz. Çünkü hala beş tane konide canlı olarak su akıyor. Yedi sekiz metrelik koninin ucu delik ve delik olan yerden suyun aktığını görme imkanına sahibiz. Böyle bir ortam Dünyada çok nadir ortamlardan birisi" dedi.
Balıkesir Üniversitesi’nde görevli Prof.Dr. Erdal Gümüş ise, bölgenin oluşumu ile ilgili bilgiler verdi. Gümüş, "Tabi bu milyonlarca yıl sürecek hisar alanda şu toprağın içerisinde hep yerden çıkan su yüzeye ulaşana kadar magmanın içerisinden getirdiği birçok değerli minerali de toprağın içerisinde biriktiriyor. Güzel olan şey şu hemen yakınımızda bir altın madeni var. Bu bir damar halinde bir maden bu altın madeninin oluşumu da bugün hisar alanda fiilen cereyan eden jeotermal yüzeye akım sürecinin milyonlarca yıl önce tamamlanmış bir ögesi biz burada mineral zenginleşmesinin hem evveliyatının ve sonuçlarını hem de bu uzun yıllara insan ömrünü tesadüf edemeyeceği kadar geniş bir zamana yayılmış çok büyük bir jeolojik süreci fiilen tesadüfe edebileceğimiz, görebileceğimiz deneyimleyebileceğimiz bir sahada bulunuyoruz. Burası aynı zamanda doğal özellikleri bakımından da çok keyifli çok kıymetli bir saha. Özellikle bu sahaya yapmayı planladığımız termal havuzlar su kaydırakları buranın akabinde kuracağımız doğa tarihi müzesi ile yeni bir soluk, yeni bir heyecan ve yeni bir turizm akımı başlatmayı düşünüyoruz. Burası aynı zamanda yer bilimleri, doğa bilimleri konusunda da pek çok okulun sıkça ziyaret edeceği bir doğa laboratuvarı haline gelecek" dedi.

BALIKESİR

11 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:28
  • İKİNDİ 16:19
  • AKŞAM 18:46
  • YATSI 20:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İvrindi'de 7 şahsa uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER İvrindi'de 7 şahsa uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
BAÜN Tıp Fakültesi’nde bir ilk daha İzsiz ameliyatla kanser şüphesi bulunan nodüller temizlendi
YEREL HABERLER BAÜN Tıp Fakültesi’nde bir ilk daha İzsiz ameliyatla ...
Suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama Eski Belediye Başkanının vurulması olayı ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama Eski Belediye ...
Ayvalık’ta 42 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 42 düzensiz göçmen yakalandı
(Özel) Efsane uçak Türkiye’de Dünyanın uçan en büyük çift kanatlı uçağı Türkiye’de
YEREL HABERLER (Özel) Efsane uçak Türkiye’de Dünyanın uçan en büyük ...
Yozgatlılardan muhteşem gece
YEREL HABERLER Yozgatlılardan muhteşem gece
Ayvalık’ta 44 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 44 göçmen yakalandı
10 yıl önce de bıçakla yaraladığı kocası tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER 10 yıl önce de bıçakla yaraladığı kocası tarafından ...
Akıl hastası adam karısını öldürdü
YEREL HABERLER Akıl hastası adam karısını öldürdü
Başkan Deveciler, pazarcı esnafı ile kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Deveciler, pazarcı esnafı ile kahvaltıda ...
Büyükşehir’de arıcılık eğitim başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir’de arıcılık eğitim başladı
Okul sporlarında ödüller sahiplerini buldu 820 sporcu ödül aldı
YEREL HABERLER Okul sporlarında ödüller sahiplerini buldu 820 sporcu ...
Belediye personeline deprem semineri
YEREL HABERLER Belediye personeline deprem semineri
Mesaiye dua ile başlıyorlar
YEREL HABERLER Mesaiye dua ile başlıyorlar
Üniversiteli çaycı
YEREL HABERLER Üniversiteli çaycı
Otogarın yıkım başladı
YEREL HABERLER Otogarın yıkım başladı
Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu
Ayvalık’ta 56 mülteci jandarma ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 56 mülteci jandarma ekiplerince yakalandı
Gönen'de suç örgütü operasyonu Eski Belediye Başkanına silahlı saldırı olayının şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Gönen'de suç örgütü operasyonu Eski Belediye ...
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
BURSEM’li sporcu il birincisi oldu
YEREL HABERLER BURSEM’li sporcu il birincisi oldu
Ege'nin Uludağ'ı Kertil'de kar keyfi Kertil Dağı, kar altında misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER Ege'nin Uludağ'ı Kertil'de kar keyfi Kertil Dağı, kar ...
(Özel) Korona virüsü donmuş su ürünlerine talebi artıracak Amerika'ya tatlı su levreği, Çin'e deniz patlıcanı ihraç ediyoruz
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüsü donmuş su ürünlerine talebi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X