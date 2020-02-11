15 Eylül İlköğretim Okulu öğrencileri hazırladıkları “Çevre ve Doğa” projesini Başkan Ergin ile paylaştılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 15 Eylül İlköğretim Okulu 5. Sınıf öğrencileri, Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti.

Türkçe öğretmeni Ekin Yankın Akça'nın da bulunduğu ziyarette öğrenciler, Başkan Ergin'e hazırladıkları çiçek ve hediyeyi takdim ettikten sonra "Çevre ve Doğa" hakkında hazırladıkları projelerini anlattılar. Belediye Başkanı Mesut Ergin, projeleri dikkatle dinledikten sonra yaptığı açıklamada, "Bizi kurtaracak olan doğaya çevreye duyarlı gençlerdir. Öğrencilerimizi böyle duyarlı yetiştiren öğretmenlerimize de minnettarım" dedi.

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