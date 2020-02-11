Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

İHA

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olarak kabul edilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içindeki koylar ve mesire alanlarını günübirlik ihale ile kiraya vermek istemesine karşı çıkan Ayvalıklılar biraz olsun umutlandı.
Bakanlığın, kiralamaya ihalesine karşı çıkan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde başlatılan kampanyaya ilçede faaliyet gösteren; Ayvalık Tabiat Platformu, Kent Konseyi, siyasi partiler, STK’ların elele vererek, ihaleyi 25 Şubat 2020 tarihine çekilmesini sağlamaları Ayvalık halkını az da olsa mutlu etti. Ancak bakanlığın ihaleyi erteleme kararının yeterli olmadığını düşünen halk, ihalenin tamamen iptal edilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceklerinin mesajlarını verdi.
“İhaleye açılacak alanlar en kısa sürede Ayvalık Belediyesi’nin olacak”
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ihalenin 25 Şubat 2020’ye alınması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ayvalık ta bulunan ve bu İhaleye karşı çıkan bütün STK’larımıza, spor kulüplerimize siyasi partilerimize teşekkür ediyorum. Bizler Ayvalık halkı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihale yolu ile kiraya vermesine baştan beri karşı çıkıyor itiraz ediyoruz. Bahse konu alanları Tarım ve Orman Bakanlığı Ayvalık Belediyesi’ne tahsis etsin. Biz bunu istiyoruz” dedi.
Ayvalık Belediyesi olarak, ihaleye konu taşınmazların kamu kurumu olan Ayvalık Belediyesi’ne tahsisi için 22.01.2020 tarihli yazı ile davalı kurumdan talepte bulunulmuş ise de bakanlık tarafından bu talebe hiçbir cevap verilmeden ihaleye çıkıldığını kaydeden Başkan Ergin, “Anılan yerlerin ihaleye çıkartılması ve ihale gününün ilan olunması belediyemizin bu talebinin zımnen ret olunduğu anlamına gelmektedir. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği kamu idarelerine ait taşınmazların kamu kurumları arasında tahsisi bakımından gözetilmesi gereken öncelik ve kamu yararı göz ardı edilerek, anılan ve hukuki statüsü tartışmalı bu yerlerin ihale olunması da hukuka aykırıdır. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı Ayvalık’ın zenginliğidir. Bizler bu zenginliği koruyarak geleceğe taşımaya kararlıyız. Buralar bizim olduğu kadar burada yaşayan tüm canlılarındır. Buralar çocuklarımızındır. Buralar geleceğimizdir” ifadelerini kullandı.
“Buralar halkındır”
Bakanlığa yaptıkları müracaatın gözden kaçmış olabileceğini düşündüklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bakanlık 25 Şubat 2020 tarihine kadar bahse konu olan yeri Ayvalık Belediyesi’ne tahsis edeceğini düşünüyoruz. Onun içinde gerekli görüşme ve girişimlere hemen başladık. Ayvalık Belediye Başkanı olarak öyle umuyorum ki bahse konu alanlar Ayvalık Belediyesi’ne en kısa sürede tahsisi gerçekleşecek.Bu mücadelemizde bize destek olan tüm sivil toplum örgütlerine,siyasi parti temsilcilerine ve halkımıza teşekkürü borç biliyorum. Hepimiz tek yürek bu işin peşindeyiz, çünkü Ayvalık’ta yaşayanlar biliyor ki; buralar halkındır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 Eylül İlköğretim Okulu öğrencileri hazırladıkları “Çevre ve Doğa” projesini Başkan Ergin ile paylaştılar
YEREL HABERLER 15 Eylül İlköğretim Okulu öğrencileri hazırladıkları ...
Erdek'te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı Mahallesi sakinlerinin belediyeye çöp isyanı
YEREL HABERLER Erdek'te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya ...
112 Acil çağrı personeli Vali Yazıcı'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER 112 Acil çağrı personeli Vali Yazıcı'yı ziyaret etti
Gülistan'ı öldüren eşi: Aldattığı hissine kapıldım
YEREL HABERLER Gülistan'ı öldüren eşi: Aldattığı hissine kapıldım
Özel Sporcular Altıeylül'de buluştu
YEREL HABERLER Özel Sporcular Altıeylül'de buluştu
Eşini bıçaklayarak öldüren katil koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayarak öldüren katil koca tutuklandı
Erdek Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı hizmete girdi
YEREL HABERLER Erdek Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı hizmete girdi
Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı
'Gönen mafyası' operasyonunda 8 tutuklama
YEREL HABERLER 'Gönen mafyası' operasyonunda 8 tutuklama
Jandarma 11 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma 11 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir’de jeopark gün yüzüne çıkıyor Turistler Hisaralan için Sındırgı’ya geliyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de jeopark gün yüzüne çıkıyor Turistler ...
İvrindi'de 7 şahsa uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER İvrindi'de 7 şahsa uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
BAÜN Tıp Fakültesi’nde bir ilk daha İzsiz ameliyatla kanser şüphesi bulunan nodüller temizlendi
YEREL HABERLER BAÜN Tıp Fakültesi’nde bir ilk daha İzsiz ameliyatla ...
Suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama Eski Belediye Başkanının vurulması olayı ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama Eski Belediye ...
Ayvalık’ta 42 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 42 düzensiz göçmen yakalandı
(Özel) Efsane uçak Türkiye’de Dünyanın uçan en büyük çift kanatlı uçağı Türkiye’de
YEREL HABERLER (Özel) Efsane uçak Türkiye’de Dünyanın uçan en büyük ...
Yozgatlılardan muhteşem gece
YEREL HABERLER Yozgatlılardan muhteşem gece
Ayvalık’ta 44 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 44 göçmen yakalandı
10 yıl önce de bıçakla yaraladığı kocası tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER 10 yıl önce de bıçakla yaraladığı kocası tarafından ...
Akıl hastası adam karısını öldürdü
YEREL HABERLER Akıl hastası adam karısını öldürdü
Başkan Deveciler, pazarcı esnafı ile kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Deveciler, pazarcı esnafı ile kahvaltıda ...
Büyükşehir’de arıcılık eğitim başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir’de arıcılık eğitim başladı
Okul sporlarında ödüller sahiplerini buldu 820 sporcu ödül aldı
YEREL HABERLER Okul sporlarında ödüller sahiplerini buldu 820 sporcu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X