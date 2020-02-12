Sındırgı’da tütün alımları devam ediyor

Kurutulduktan sonra satışa çıkan tütün alımı Sındırgı kapalı pazar yerinde devam ediyor. Önceleri herkes tarafından ekilen ancak son yıllarda sözleşmeli olarak üretilen ürünler çiftçilerden teslim alınıyor.

3 ayrı firmanın alım yaptığı ilçede çiftçiler ürünlerini kapalı pazar yerine getirerek şirkete teslim ediyor. Havaların soğuk ve yağışlı olmasına rağmen kapalı alanda alımın yapılması ürünlerin zarar görmemesini de sağlıyor. Yıllık yaklaşık 200 ton tütünün üretildiği ilçede rekoltede herhangi bir azalmanın olmadığı, ancak tütün kırım döneminde yağışların olmasının tütün fiyatlarını etkilediği belirtildi.

Sındırgı bölgesi yetkili tütün eksperlerinden Cengiz Bingül, “Köylerde bakmış olduğumuz tütünlere pazar yerinde fiyat veriyor, teslim alıyoruz. Köylerden araçlarla gelen tütünleri tekrar kantardan geçirip, kiloları ve fiyatlarını belirleyip, İzmir’e sevkini yapıyoruz. Üreticimizi memnun etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İyi bir yıl geçtiğini tahmin ediyorum. Herkes için hayırlı olsun“ şeklinde konuştu.

Alayaka Mahallesinden çiftçi Süleyman Başat ise, “2020 tütünlerimizi teslim ettik. 38 kutumuz oldu. Seneye mahsule hazırız. Üretim güzel. Emeğimizin karşılığını aldık“ dedi.

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