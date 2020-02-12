Vali Yazıcı, "Ankara'da Yargıtay Başkanı Cirit'i ziyaret etti"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ankara'da temaslarda bulundu. Ziyaretler esnasında heyette Balıkesir milletvekilleri, oda başkanları ve yetkililerde yer aldı.

Başkent Ankara'da temaslarda bulunan Vali Ersin Yazıcı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı'yı ziyaret etti. Valilik görevine başladığı günden bu yana uyumlu çalışmaya, diyalog kanallarını geliştirmeye vurgu yapan, kamu yatırımlarının yakın takibini ve sonuçlandırılmasını öne çıkaran Vali Yazıcı, Ankara'da Bakanları, üst düzey bürokratları ziyaret etti. Ankara'da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Vali Ersin Yazıcı, yapılan çalışmalar, yatırımlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Savunma Sanayi Başkanlığını ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı ile beraberindeki Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Balıkesir OSB Müdürü Mesut Eray, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Burcu Aydemir, Balıkesir Sanayi Odası Genel Sekreteri Engin Akyüz; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile yaptıkları görüşmede ise, Balıkesir Sanayisi ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde yatırım fırsatları hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Vali Yazıcı, "Balıkesir'in geleceğinden hep birlikte ümitliyiz"

Balıkesir'in, sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendiren ve ülkenin gelişimine en fazla katkıyı sunan illerden biri olması için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir'in geleceğinden hep birlikte çok ümitliyiz. Bu ümitlerle birlikte biz savunma sanayisine çok büyük katkılar sunabileceğimize inanıyorum. Sizlerin de yardımlarıyla kobilerimizin ve şirketlerimizin gayretleriyle ve samimi çalışmalarıyla inanıyorum ki Türk Savunma Sanayinin artı değer üreten firmaları Balıkesir'de çoğalacak. Sanayi Odamız, Ticaret Odamız ve tüm kurum ve kuruluşlar ile bu milletin emrindeyiz. Ve bu konuda yapılacak her türlü çalışmada başta OSB yönetimi olarak, Belediye olarak, üniversiteler olarak, Valilik olarak, biz tüm kurum ve kuruluşlarımızla elimizden gelen gayreti sonuna kadar göstereceğiz. Biz Aselsan'a, Havelsan'a, Roketsan'a mutlak surette iş yapan firmaların çok sayıda olmasını arzu ediyoruz. Balıkesir'imizin zengin potansiyelinin ortaya çıkarılmasına, bu potansiyelin stratejik bir plan çerçevesinde en üst düzeyde değerlendirilmesine, kaynak, beceri ve birikimlerini harekete geçirip rekabetinin artmasına bu gibi projeler büyük katkı sağlayacaktır. Savunma sanayinin şehrimizde gelişebilmesi için elimizden gelen çabayı sarf etmekteyiz. İş insanlarımıza yeni yatırım alanlarının ve istihdam olanaklarının açılması açısından ilimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli bir katma değer katacak çalışmalara Valilik olarak her zaman destek olduk ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Balıkesir'in kalkınması için tüm paydaşların ortak kent kimliğiyle hareket etmeleri son derece önemli. Balıkesir için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Böylece bu birliktelik Balıkesir'imizin ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Balıkesir için herkes seferber olmalı" dedi.

Ankara'da çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve ziyaretlerinin devam edeceğini ifade eden Vali Yazıcı, Balıkesir'in tüm projelerini yakından takip ettiklerini söyledi.

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