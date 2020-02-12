(Görüntülü) Gülistan'ı öldüren eşi, mahkeme kararıyla hastanede yatmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Gülistan'ı öldüren eşi, mahkeme kararıyla hastanede yatmış

DHA

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi Gülistan Özcan´ı (47) bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklanan Ergün Özcan'ın (45), eşini 12 yıl önce de bıçaklayarak yaraladığı, ardından mahkeme kararıyla yatırıldığı hastanede 3 yıl psikiyatrik tedavi gördüğü, halen 3 ayda bir jandarma kontrolünde hastaneye götürülerek, tedavisine devam edildiği ortaya çıktı. Olay, geçen Pazartesi sabahı Manyas'ın Kalebayır Mahallesi'nde yaşandı. Ağıldaki hayvanlarını besleyip, eve dönen Ergün Özcan'a eşi Gülistan Özcan, boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine çift arasında tartışma...

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi Gülistan Özcan´ı (47) bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklanan Ergün Özcan'ın (45), eşini 12 yıl önce de bıçaklayarak yaraladığı, ardından mahkeme kararıyla yatırıldığı hastanede 3 yıl psikiyatrik tedavi gördüğü, halen 3 ayda bir jandarma kontrolünde hastaneye götürülerek, tedavisine devam edildiği ortaya çıktı. Olay, geçen Pazartesi sabahı Manyas'ın Kalebayır Mahallesi'nde yaşandı. Ağıldaki hayvanlarını besleyip, eve dönen Ergün Özcan'a eşi Gülistan Özcan, boşanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken, Ergün Özcan mutfaktan aldığı ekmek bıçağını, eşine art arda sapladı. Gülistan Özcan kanlar içinde kalırken, Ergün Özcan Manyas Devlet Hastanesi'ne giderek, görevlilere olayı anlattı. Ardından da jandarmaya teslim oldu. Eve gelen sağlık görevlileri, Gülistan Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.'PİŞMAN DEĞİLİM'Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ergün Özcan, çıkarıldığı mahkemece `kasten adam öldürmek´ suçundan tutuklanarak, Bandırma Cezaevi´ne gönderildi. Özcan´ın mahkemede verdiği ifadesinde, "Pişman değilim. Eşimin beni aldattığı hissine kapıldım. Namusumu temizledim" dediği öğrenildi.  Gülistan Özcan ise Kalebayır Mezarlığı´nda toprağa verildi.MAHKEME KARARIYLA HASTANEDE YATMIŞ Soruşturma sürerken cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çift 1997 yılında görücü usülü evlendi. 2008 yılında yaşanan bir kavga sırasında Ergün Özcan, Gülistan Özcan´ı bıçakla yaraladı. Özcan, mahkeme kararıyla Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi´ne sevk edildi. Yaklaşık 3 yıl hastanede kalan Ergün Özcan, burada kavga ettiği hastanın gözüne kalemle zarar verdi. Tedavisinin ardından Kalebayır Mahallesi´ne dönen Ergün Özcan, ailesinin araya girmesiyle eşi Gülistan Özcan ile barıştı. Gülistan Özcan da çocuklarının hatrına evliliğini sürdürdü.Manyas Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda ise Ergün Özcan, tedavisinin devamı için 3 aylık periyotlarda, jandarma tarafından Bandırma Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği'ne götürüldü. Burada iğne yapılan Özcan'a ayrıca ilaç tedavisi uygulandı. Özcan'ın son dönemde ilaçlarını kullanmadığı öne sürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Prof. Dr. Kuş, İdlib gazisiyle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Prof. Dr. Kuş, İdlib gazisiyle buluştu
Başkan Arslan esnaf ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Arslan esnaf ziyaretlerine devam ediyor
Edremit’te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Edremit’te kadına yönelik şiddetle mücadele ...
Burhaniye Belediyesi yeni ambulansını aldı
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi yeni ambulansını aldı
Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Vali Yazıcı, "Ankara'da Yargıtay Başkanı Cirit'i ziyaret etti"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, "Ankara'da Yargıtay Başkanı Cirit'i ...
Gülistan'ı öldüren eşi, mahkeme kararıyla hastanede yatmış
YEREL HABERLER Gülistan'ı öldüren eşi, mahkeme kararıyla hastanede ...
Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
Sındırgı’da tütün alımları devam ediyor
YEREL HABERLER Sındırgı’da tütün alımları devam ediyor
(Özel) 105. yaş gününü kutladı Mahalle Muhtarı'ndan sürpriz doğum günü pastası
YEREL HABERLER (Özel) 105. yaş gününü kutladı Mahalle Muhtarı'ndan ...
Hastalara otomatik yatak verildi
YEREL HABERLER Hastalara otomatik yatak verildi
Midilli’ye kaçmaya çalışan 11 düzensiz göçmen, 2 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Midilli’ye kaçmaya çalışan 11 düzensiz göçmen, 2 ...
Trafik polisine 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen kadına soruşturma
YEREL HABERLER Trafik polisine 'Seninle çok pis uğraşacağım' diyen ...
Trakya Birlik ürettiği gübrenin satışına başladı
YEREL HABERLER Trakya Birlik ürettiği gübrenin satışına başladı
Ayvalık Tabiat Parkı için yeni bir umut doğdu
YEREL HABERLER Ayvalık Tabiat Parkı için yeni bir umut doğdu
Ceza yazan polise kızdı: "Seninle çok pis uğraşacağım" İkinci sıra parkı yapan genç kadın polisle tartıştı
YEREL HABERLER Ceza yazan polise kızdı: "Seninle çok pis ...
Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi
YEREL HABERLER Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi
15 Eylül İlköğretim Okulu öğrencileri hazırladıkları “Çevre ve Doğa” projesini Başkan Ergin ile paylaştılar
YEREL HABERLER 15 Eylül İlköğretim Okulu öğrencileri hazırladıkları ...
Erdek'te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya başladı Mahallesi sakinlerinin belediyeye çöp isyanı
YEREL HABERLER Erdek'te çöpler toplanmıyor, sokaklar kokmaya ...
112 Acil çağrı personeli Vali Yazıcı'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER 112 Acil çağrı personeli Vali Yazıcı'yı ziyaret etti
Gülistan'ı öldüren eşi: Aldattığı hissine kapıldım
YEREL HABERLER Gülistan'ı öldüren eşi: Aldattığı hissine kapıldım
Özel Sporcular Altıeylül'de buluştu
YEREL HABERLER Özel Sporcular Altıeylül'de buluştu
Eşini bıçaklayarak öldüren katil koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayarak öldüren katil koca tutuklandı
Erdek Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı hizmete girdi
YEREL HABERLER Erdek Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı hizmete girdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X