Ayvalık Tabiat Parkı ihalesi iptal edildi Bakanlık Ayvalık halkının isteğine kayıtsız kalmadı Ayvalık Tabiat Parkı içindeki bazı koyların günübirlik tesis olarak kiralanmasına ait ihale iptal edildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın içerisinde ve koylarında günübirlik tesislerin konuşlandırılarak kiraya verilmesine ait ihale, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Ayvalık’ta; Ayvalık Belediyesi ile Tabiat Parkı Platformu öncülüğündeki tüm sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra siyasi partilerle, binlerce vatandaşın tepkisini çeken ihalenin bakanlık tarafından iptal edilmesi, ilçede büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İhalenin iptal edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bakanlığın ihaleyi iptal ederek çok büyük bir yanlıştan geri döndüğünü söyledi.

Kıyıların halkın malı olduğunu ve halkın itirazına rağmen kamuya ait hiçbir yaşam alanının kiralanmasının, satılmasının veya satılabilmesi ihtimalinin bile çok büyük bir hata olacağını en başından beri savunduklarını hatırlatan Başkan Ergin, “Ayvalık Tabiat Parkı içerisindeki günübirlik konaklama tesislerinin konuşlandırılması adına açılan bu ihale hiçbir kamu yararı taşımıyordu. Kamu yararı taşımayan bu ihalelerin kimlere yarar sağlamak istenebileceği de beraberinde her türlü şaibeleri getirebilecekti. Biz ise; Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı içinde ekolojik yapıya zarar vereceğinden hiç kuşku duymamıştık. Bu kiralama ihalelerine izin vermemeye de kararlıydık. Ayvalık’ta halka rağmen ortaya çıkarılmak istenilen ‘oldubittilere’ boyun eğmeyecektik. Ayvalık Halkı ve onun temsilcisi Ayvalık Belediyesi olarak geçtiğimiz 11 Şubat’ta yapılacağı duyurulan bu ihalelerin derhal durdurulmasını ve açılması planlanan ve toplam 8 ayrı noktadaki ihaleye ilgili çalışmaların sona erdirilmesini istemiştik. Halkımızın ve ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin de verdiği destekle bu talebimizi parkın içerisinde düzenlediğimiz dev bir mitingle de ifade etmiştik. Bakanlık yetkilileri kaygılarımızı ve haklı taleplerimizi yerinde bularak bu ihaleyi önce 25 Şubat’a erteledi ve akabinde de iptal etti. Tabii ki çok mutlu olduk” dedi.

Ayvalık halkının bir araya gelip, tek yumruk olduğu zaman birçok sorununun ortadan kaldırılabileceğini hep birlikte bir kez daha gördüklerini belirten Mesut Ergin, “Bu tür birlikteliklerle birçok şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Bu ihalenin yapılmasını Ayvalık halkı istemiyordu. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Ayvalık Tabiat Platformu, “Bu Ayvalık için çok önemli bir kazanım...”

İhalenin iptal edilmesi; Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın en büyük savunucularından biri olan Ayvalık Tabiat Platformu Yürütme Kurulu’nu sevindirdi.

Aralarında Ayvalık Belediyesi’nin de olduğu 27 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan platformun Sözcüsü Nebahat Dinler yaptığı açıklamada, “Biz bu ihaleye ait ilk duyumu aldığımız 2018 yılından beri Ayvalık Tabiat Platformu olarak kamuoyunu ve yerel yönetimleri düzenli olarak bilgilendirdik. En son, ‘Aralık 2019 da ihale olacak dikkat’ diye bir açıklama yaptık ve bu açıklamamız yerel ve ulusal medya kuruluşlarından geniş yer buldu.

Sonunda ihale geldi çattı. Bunun üzerine Ayvalık Tabiat Platformu olarak başlattığımız ve 25 binlere dayanan imza kampanyası 70 bin nüfuslu Ayvalık için çok etkili oldu. İmzaları bakanlığa gönderirken yaptığımız basın açıklamamız da, özellikle basında dünyasında uyandırdığı yankıyla sesimizi iyice yükseltti. Hemen sonrasında da Belediye Başkanı Mesut Ergin önderliğinde STK'lar, spor kulüpleri, demokratik kitle örgütleri, meslek kuruluşları, siyasi yapılar, çevre ilçelerden desteğe gelen yaşam savunucusu dostlarımız ve Ayvalık halkıyla birlikte ihaleye açılan Bahçealtı koyunda eylem yapmamız Ayvalık'ın bu konudaki haklı sesini tüm Türkiye'ye ve gerekli merciilere duyurdu” dedi.

Türkiye genelinde yankı uyandıran ihaleye karşı başlatılan mücadele sırasında ulusal ve yerel medya kuruluşlarının sürekli yanlarında olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Nebahat Dinler, “Böylece çok kararlı bir şekilde duyurduğumuz kampanyamızla ve ihaleye karşı Ayvalık’ın kararlı duruşuyla başarılı olundu. Birlikte çalıştık, birlikte mücadele ettik ve bu da sonuç getirdi” ifadelerini kullandı.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ve kıyıların kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Platform Sözcüsü Dinler, “Kıyılarımızın hepimizin ortak varlığı olduğu unutulmadan korunmasını ve tüm halkımız tarafından serbestçe kullanılmasını; Koruma gerekçesiyle kıyıların halka kapatılmamasını; Ayvalık Adaları Tabiat Parkının kirliliğe ve yangın riskine karşı sürekli kontrol edilmesini, uyarıcı, bilgilendirici tabelalarla donatılmasını, bakanlıkça kadro tahsisiyle istihdam edilecek koruma görevlilerinin alanda sürekli kontrol ve koruma görevi yürütmesini istiyoruz. Bundan sonra da tabiat parkımıza, kıyılarımıza, yaşam alanlarımızı ve doğaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Mücadelemize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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