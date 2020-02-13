Büyükşehir’e sıfır atık belgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında tüm sorumluluklarını yerine getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu konuda yaptığı çalışmalar ve duyarlılığı neticesinde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında tüm sorumluluklarını yerine getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne, yapılan incelemeler neticesinde temel seviyede “Sıfır Atık Belgesi” verildi.



Personele eğitim verildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinde uygulan “Sıfır Atık Projesi” doğrultusunda her daire başkanlığından sorumlu bir personel seçilerek konu ile ilgili gerekli eğitimler verildi. Bu eğitimlerde; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi hakkında bilgiler verildi.



Temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir Balıkesir

Atıkların kaynağında toplanmasıyla; yaşanan atık sorununun önüne geçilmesi, israfın önlenmesi, geri dönüşüm bilincinin oluşturulabilmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını amaçladıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Vehbi Yörük “Nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanıyor. Bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozuyor, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişemiyor. Böylece doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkıyor. Bu nedenle sıfır atık uygulama çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatıyla göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sıfır atık yaklaşımını esas alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına alarak gelecek nesillere temiz, gelişmiş ve yaşanabilir bir Balıkesir bırakmak için entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlayacağız.” dedi.

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