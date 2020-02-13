Yılda 4 defa Kızılay'a kan bağışında bulunuyor

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi tarafından iki hafta ara ile düzenlenen kan bağışı kampanyaları yoğun ilgi görürken, 39 yaşındaki Mehmet Karaca da, yılda 4 defa kan verdiğini söyledi. Öte yandan, Kızılay Kan Merkezi hekimleri de her defasında 7080 ünite kan veren Burhaniyelilere teşekkür etti.

Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Kızılay Kan Merkezi aracının önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar da, kan vermenin kendilerini rahatlattığını anlattı. Kan veren 1 çocuk babası Mehmet Karaca, “Ben bir kaç yıldır kan vermeye başladım. Yılda 4 kez kan veriyorum. Kan verme zamanı gelince bana mesaj geliyor. Gelip veriyorum. Kan vermek bana büyük rahatlık veriyor. Herkese tavsiye ederim” dedi.

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