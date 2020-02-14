Yıkılan binada yangın çıktı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Halitpaşa Mahallesinde bulunan ve yıkımı devam eden binada yangın çıktı. Yangın çevrede oturan vatandaşlara korku dolu dakikalar yaşattı.

Yıkımı devam eden boş binadan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, Erdek İtfaiye Grup Amirliği’ne yangın ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri kısa sürede söndürüp soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar yangının kasten çıkarıldığını söyledi.

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