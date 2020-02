Altıeylül’lü Taekwondocular başarıya doymuyor

Altıeylül Belediyesi sporcuları desteklemeye devam ediyor. Altıeylül Belediyesporun taekwondocuları katıldıkları müsabakalarda derece alarak dönüyor. Ankara’da yapılan şampiyonada Altıeylül’lü sporcular önemli dereceler yaptılar.

1214 yaş kategorisinden sporcuların oluşturduğu taekwondocular hem ulusal hem de uluslararası müsabakalardan derece alarak döndüler. Konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulunan Antrenör Gürkan Abdullah Sarı sporcuların çok zorlu şartlarda antrenman yaptıklarını ve sonuç olarak karşılığını aldıklarını söyledi. Sporcularına güvendiğini belirten Sarı, gelecek vaat eden çocuklar için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi. Sarı sözlerine şu şekilde devam etti; “Öncelikle, her biri pırıl pırıl gençlerimizi ile bu mücadeleye baş koyan, destek ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Çocuklar çok zorlu şartlarda bu müsabakalara hazırlanıyor. Yaz kış demeden, okul tatil demeden her gün 3 saatlik antrenmanlarla inandıkları yolda yürüyorlar. Bu başarıda ailelere de büyük görevler düşüyor. Çocuklarının her daim destekçisi olan ebeveynlerinde emeği çok. Bu yıl ilk olarak,2529 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası’na katıldık. 6 sporcumuz ile katıldığımız Şampiyona’da: Yıldızlar Senkron Dalında Türkiye 3. Akçahan Paytoncu, Atakan Abdullah Sarı, Muharrem Ayan; Yıldızlar Senkron Dalında Türkiye 9.’uncusu Feyza Baydar, Berra Savı, Yağmur Alpaslan; Yıldızlar Pair Kategorisinde Türkiye 9.’su Feyza Baydar, Muharrem Ayan; Yıldızlar Pair Kategorisinde Türkiye 6.’sı Atakan Abdullah Sarı ve Berra Savu oldular” dedi.

Sadece ulusalda değil uluslararası müsabakalarda da yer aldıklarının altını çizen Antrenör Gürkan Sarı birçok rakip takımın 30 ve üzeri sporcu ile kendilerinin ise 6 sporcu ile şampiyonalara katıldıklarını belirten Sar; “Bizden sayıca üstün çok daha büyük takımlarla mücadeleye giriyoruz. Çok şükür 6’da 6 yaparak alnımızın akıyla şampiyonalardan dönüyoruz. En son; İstanbul’da düzenlenen 7. Uluslararası Türkish Open Poomsae Müsabakalarında sporcularımız zorlu bir mücadelenin ardından dereceye girerek Milli Sporcu olmaya hak kazandı. Feyza Baydar ve Muharrem Ayan Pair Kategorisinde 2. Akçahan Paytoncu, Atakan Abdullah Sarı ve Muharrem Ayan ise Senkron Kategorisinde 3. oldular. Hedefimiz Milli Takıma elemelerinden geçip Danimarka’da Uluslararası arenada ülkemizi Milli Takım adına temsil ederek Türk bayrağını dalgalandırmak. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya bizlere vermiş oldukları destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Valiliğimize minnettarız, çünkü okullarda açmış oldukları projelerle imkanı olmayan öğrencilerin de önünü açmış oldular. Bizlere sunulan imkanları iyi değerlendirip, elimizden geldiğince çok çalışıp bir sonraki Poomsae yarışmalarına biz de 20 kişi katılmayı istiyoruz. Ayrıca Balıkesir il seçmelerinde 14 kategoride 7 tane altın madalya aldık. Yetkililerimizin de desteği ile daha üstün başarılar alacağımıza inanıyor, onlardan yeni nesil spor salonları inşa etmelerini bekliyoruz. Bizlere inanan, destek ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

