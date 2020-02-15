Balıkesir'de polis 22 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 22 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptığı çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 22 kişiyi Gömeç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Ayvalık, Bandırma ilçesi ve İl Merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 22 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

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