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Barbaros’un torunları Süper Amatör Lig’e yükseldi

İHA

Balıkesir Körfez Amatör Küme Ligi takımlarından Barbaros Sefa Spor Kulübü şampiyon olarak, Süper Amatör Lige çıktı.

Barbaros’un torunları Süper Amatör Lig’e yükseldi

Balıkesir Körfez Amatör Küme Ligi takımlarından Barbaros Sefa Spor Kulübü şampiyon olarak, Süper Amatör Lige çıktı.
PlayOff karşılaşmalarında lig ikincisi olarak katılan ve tek devreli lig usulünde Bandırma Sanayispor’u mağlup ederek 7 puanla şampiyonluğunu ilan eden takım, Süper Amatör Lig’e çıkmayı başardı. Teknik Direktör Selahattin Engin’in öncülüğünde şampiyon olmayı başaran siyahbeyazlı takımın elde ettiği bu başarı ilçede büyük bir sevinçle karşılandı. Kulüp Başkanı Murat Mehter, aynı sinerji ile Süper Amatör Lig’de de başarılı olup, Bölgesel Amatör Lig’e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.
Başkan Mehter, elde ettikleri şampiyonluğu geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden takımın Onursal Başkanı Yaşar Duman’ın manevi şahsiyetine hediye ettiklerini belirtti.
Takımın şampiyonluğundaki payın en büyük sahiplerinden biri olan Teknik Direktör Selahattin Engin de, genç sporcularına teşekkür ederek Süper Amatör Ligde de aynı başarıyı göstereceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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