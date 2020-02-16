Burhaniye’de Türk Hava Kurumu’nun 95.yılı kutlandı

Burhaniye ilçesinde, Türk Hava Kurumu’nun (THK) 95. yıl dönümü törenle kutlandı.
THK Şube Başkan Yardımcısı Osman Nevzat Kocabıyık’ın öncülüğünde şube binasında toplanan yönetim kurulu üyeleri, Hürriyet Caddesindeki kortej yürüyüşünün ardandan Cumhuriyet meydanına geldi. Anıta çelenk koyan THK yöneticileri, hep birlikte saygı duruşunda bulundu.
Başkan Yardımcısı Osman Nevzat Kocabıyık, törene katılanlara teşekkür etti.
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