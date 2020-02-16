CHP Balıkesir’de kazanan Serkan Sarı oldu

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Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı’nın 37’nci Olağan Genel Kurulu’nda oy sayma işlemi tamamlandı. 644 delegenin yer aldığı genel kurulda 341 delegenin oyunu alan Serkan Sarı yeniden il başkanlığına getirildi.



CHP Balıkesir İl Başkanlığı’nın olağan genel kurulu tamamlandı. Genel kurulda yapılan seçimlerde Serkan Sarı 341 delegenin oyunu alarak tekrar başkanlığa getirildi. Sarı’nın genel kuruldaki rakiplerinden Ender Biçki 267 oy alırken, Ömür Mustafa Boyuer ise 19 oy aldı.

Yapılan seçimlerin ardından Serkan Sarı başkanlığındaki yönetim kurul şu isimlerden oluştu:

İl Yönetim Kurulu: Besim Kemal Akalın, Aşkın Alkan, Orkun Atlay, Şaban Ayydıldız, Özgür Başaran, Ercan Bingöl, Mehmet Ali Çiçek, Hasan Paşa Decedeli, Hakkı Kurtuluş Demir, Ülker Demir, Gökhan Donat, Ceyhun Ercan, Fatih Fenercioğlu, Güldane Gülmez, Refik Gündoğan, Yusuf Kaplan, Nail Karabacakoğlu, Erden Köybaşı, Erdoğan Küçükaslan, Mustafa Oflaz, Sadri Özen, Remzi Poyraz, Asım Sürer, Kamuran Taşdemirel, Ali Tiritoğlu, Nuray Topan, Hüseyin Üstünel, Filiz Yavuz, Hüseyin Yenitürk, Atalay Yıldıran, Mustafa Yıldırım, Aysel Zerenli,

Kurultay Delegeleri: Ünsal Acar, Selman Hasan Arslan, Nahit Avcı, İrfan Barış, Nevzat Başkan, Levent Çankır, Orhan Gaga, Zafer Abdi Gökçen, Şeref Lale, İbrahim Pazal, Burçe Pektaş, Hüseyin Sarı, Serkan Sarı, Hüseyin Şalmanlı, Hakan Şehirli, Mehmet Tüm, Mustafa Yıldırım, Fatih Yusuf Yılmaz

İl Disiplin Kurulu: Uğur Çelikbaş, Ethem Semih Erdem, Cemal Kavak, Ertal Küçükaslan, Metin Özcan, Muharrem Saygı, Ogan Şeker, Hüseyin Şener, Oğuz Şenol

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