Erdek’te “Akıl ve Zeka Oyunları” turnuvası

Erdek’te ilkokul ve ortaokul öğrencileri “Akıl ve Zeka Oyunlarında kıyasıya yarıştı.

Erdek’ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı turnuva Anadolu Lisesi’nde düzenlendi. “Akıl ve Zeka Oyunları” turnuvası ilçe finalleri, İlkokul öğrencileri için Qbitz, Mangala, Pentago ve Equilido oyun türlerinde, Ortaokul öğrencileri için Mangala, Pentago, Reversi ve Kulami oyun türlerinde yapıldı. Erdek’i Balıkesir il finallerinde temsil edecek öğrenciler belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.