FETÖ'ye 5 ilde operasyon

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2009 yılında komiser yardımcılığı sorularını Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) aldıkları belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün komiser yardımcılığı sorularını ele geçirdiği, alınan sınav sorularını örgüt içindeki bağlılığı tam olan üyelerine polis imamlar aracılığıyla cevaplarıyla birlikte sınavdan önce teslim ettikleri, tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçık ve Organize Suçlarla Mücadelesi (KOM) ekiplerince, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Denizli ve Muğla'da şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Öte yandan şüphelilerin sınav sorularını aldıklarını söylemeyeceklerine Kuran üzerine yemin ettikleri, örgüt içi görüşmelerinde telefonlarını kapalı tuttukları öğrenildi.

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