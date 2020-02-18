Balıkesir’de gıda denetim seferberliği başladı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 81 il ve ilçelerinde başlattığı eşzamanlı olarak 6 gün sürecek gıda denetim seferberliği Balıkesir’de sürdürülüyor.

Balıkesir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan gıda denetim seferberliği kapsamında 20 ilçede eş zamanlı olarak İl Müdürü Kurtuluş Candan'ın da katılımı ile gerçekleştiriliyor. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 120 personelden oluşan 60 gıda denetim ekibi 20 ilçede denetimlerini sıklaştırdı. Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla, hafta boyunca sürecek seferberlikte, ilk nokta, süt ve süt ürünleri üreten iş yerleri ile takviye edici gıda üretimi yapan iş yerleri olacak.

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