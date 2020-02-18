Tefeci operasyonu zanlıları adliyede

Balıkesir'in Bandırma ilçesi merkezli olarak Bandırma, Gönen ve Karacabey'de düzenlenen tefecilik suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi, Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Bandırma Adliyesine getirildi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yapan suç örgütüne yönelik Bandırma, Gönen ve Karacabey'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi, polis ekipleri nezaretinde adliyeye getirildi.



10 kişi gözaltına alınmış, çok miktarda senet ve çek fotokopisi ele geçirilmişti

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Bandırma, Gönen, Karacabey ilçelerinde ikamet eden tefecilere eş zamanlı operasyon yaptı. 10 şahıs gözaltına alınırken, polisin ikamet ve iş yerlerinde yaptığı aramalar sonucunda; 1 adet 9 mm el yapımı ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet 9 mm çapında mermi, 267 adet senet, 43 adet çek fotokopisi, 400 yapraklı 2 adet içi yazılı senet defteri, 14 adet çeşitli sözleşme, 8 adet banka dekontu ve 2 adet 1 dolar ele geçirildi. Senetlerin değerinin yaklaşık 8 milyon TL civarı olduğu anlaşıldı. Adliyeye çıkarılan zanlıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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